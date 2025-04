Kulesza sugerował karę dla Jagiellonii. Dyrektor klubu odsłonił kulisy

Rywalizację przeniesiono na PGE Narodowy, lecz nie każdemu się to spodobało. Kibice mistrzów Polski od razu zaczęli bojkotować wydarzenie .

Do całej sytuacji odniósł się dyrektor sportowy "Jagi" Łukasz Masłowski , który w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale YouTube przedstawił nieco kulisów.

- Szukaliśmy od samego początku rozwiązania, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić. Scedowano na nas, żebyśmy my pewien problem Wisły Kraków rozwiązali, a my nie jesteśmy od rozwiązywania problemu - powiedział.