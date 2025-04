Włosi ujawniają. Przełomowe wieści ws. powrotu Zielińskiego. 6 meczów to nie koniec

Włosi ujawniają, kiedy Piotr Zieliński wróci do gry. Trzeba będzie jeszcze trochę poczekać

Jak podaje "La Gazetta dello Sport", Zieliński ma być gotowy do gry na 34. kolejkę Seria A, czyli 27 kwietnia. Tego dnia Ekipa Simone Inzaghiego na zaplanowany mecz z AS Romą. Niestety, ale wszystko na to wskazuje, że Polaka ominie możliwość gdy w dwumeczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, a także hitowe starcie w półfinale Pucharu Włoch z Milanem.

Kontuzje w Interze utrudniają plany Inzaghiemu. Do zdrowia dopiero co wrócił Zalewski

Jeśli Piotr Zieliński faktycznie wróci 27 kwietnia, to i tak będzie optymistyczny scenariusz. Najgorsze założenia mówiły bowiem o tym, że możemy go nie zobaczyć na boisku nawet do końca sezonu. Kontuzje to niestety spory problem Simone Inzaghiego.