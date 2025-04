0 - tyle meczów w 2025 roku przegrała FC Barcelona. Wicemistrzowie Hiszpanii pod wodzą Hansiego Flicka prezentują się wyśmienicie. Podobnie jak Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, którzy są w kapitalnej formie. Z 34-latkiem w bramce Katalończycy jeszcze ani razu nie musieli przełykać goryczy porażki, za to kapitan naszej kadry regularnie trafia do siatki. Do tej pory w 43 meczach strzelił aż 38 goli. W samej La Liga Lewandowski ma na koncie 25 bramek, dzięki czemu króluje w klasyfikacji strzelców. Reklama

W środę Barcelona po wygranej 1:0 w rewanżowym meczu z Atletico Madryt zapewniła sobie awans do finału Pucharu Króla. Teraz ekipę Flicka czeka kolejne ligowe starcie. W sobotę jej rywalem w 30. kolejce będzie Real Betis. Dzień przed pierwszym gwizdkiem Niemiec pojawił się na konferencji prasowej, w trakcie której odniósł się do wielu bieżących spraw.

Reklama Barcelona trenuje przed starciem z Realem Betis w La Liga. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Flick nie mógł się nachwalić swoich piłkarzy. Nie zapomniał o "weteranach"

Kilkanaście minut po godz. 13:00, w piątkowe popołudnie, Hansi Flick odpowiedział na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło wspomnianego starcia z Atletico, które w oczach niemieckiego szkoleniowca nie wypadło z gry o tytuł. - Ogólny obraz stworzony przez zespół był bardzo dobry. Za to styl, w jakim graliśmy piłką, był niesamowity. Oczywiście, możemy się poprawić i popełniliśmy kilka błędów, ale prawdą jest, że już widać poprawę. Mamy jakość, żeby wygrywać mecze [...] Pozostało jeszcze dziewięć meczów. To nie jest rywalizacja między FC Barceloną i Realem. Są również inne drużyny, które mają potencjał, by wygrać tę ligę - tłumaczył trener Barcelony. Reklama

Następnie 60-latek skupił się na wychwalaniu własnych zawodników. Nic dziwnego, skoro ci regularnie dają mu mnóstwo powodów do szczęścia. Flick docenił zarówno grupę młodszych, jak i nieco starszych piłkarzy, do której z pewnością możemy zaliczyć Szczęsnego i Lewandowskiego.

Zawodnicy mają fantastyczną postawę i dobre nastawienie, zarówno ci młodsi, jak i ci weterani. Musimy myśleć o tym, żeby dać z siebie 100 proc. Jeśli nadal będziemy grać jak drużyna, to będzie fantastycznie. Robimy to od kilku miesięcy. Wszyscy dają z siebie wszystko na treningach, wszyscy. Rezerwowi również ~ podkreślał Flick.

Jak szkoleniowiec Barcelony nastawia się przed meczem z Betisem? - To będzie trudny mecz. Musimy zagrać przeciwko nim najlepiej, jak potrafimy. Musimy zarządzać kondycją zawodników, przywrócić ich do formy. Ostatni wynik z nimi w Pucharze Króla nie odzwierciedlał tego co się działo na boisku [...] Pellegrini (trener Betisu - red.) wykonuje świetną robotę. To fantastyczny i doświadczony trener. Mają nowych zawodników, takich jak Antony wypożyczony Manchesteru United. Ich zespół gra bardzo dobrze - zaznacza Hansi Flick. Spotkanie FC Barcelona (1. miejsce, 66 pkt) - Real Betis (6. miejsce, 47 pkt) odbędzie się w sobotę 5 kwietnia o godz. 21:00 na Estadi Olímpic Lluis Companys. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport. Reklama

Hansi Flick / AFP

Hansi Flick / BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP / AFP