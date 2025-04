Powrót Usyka coraz bliżej. Padła lokalizacja, gwiazdor z jasnym przekazem

Obaj tak samo mocno pragną mistrzowskiego pojedynku. Niedawno internet obiegły wypowiedzi Nowozelandczyka. Teraz swoje trzy grosze wtrącił Brytyjczyk. 27-latek zaserwował dosyć spore konkrety. Na łamach "The Ring" podał choćby wymarzone miejsce konfrontacji. Ponadto pojawił się wstępny termin wydarzenia. "To, czego chcę, to wielki rewanż z Usykiem w lipcu na stadionie Wembley. Za kulisami trwają rozmowy i negocjacje, a obie drużyny wymieniają się swoimi uwagami" - rozpoczął, cytowany przez "bokser.org".