Superpuchar Polski, czyli spektakularna wtopa

Nie wiem, czy dało się zrobić więcej, żeby zdewaluować wartość tego spotkania. Spotkania, które w wielu ligach cieszy się dużym prestiżem. A w Polsce - rozstrzygnięcie poznajemy o jakieś 8-9 miesięcy za późno. To po pierwsze. Po drugie - nie udało się znaleźć sensownego rozwiązania, by mecz miał odpowiednią oprawę, czyli obecność dużej liczby kibiców. Tymczasem na Stadion Narodowy w Warszawie przybyło niecałe 11 tysięcy fanów. Rzadko które wydarzenie sportowe przyciąga na ten obiekt mniej kibiców. Ale prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy nie udało się znaleźć sposobu, by do Warszawy przyjechali fani klubu, którego przez wiele lat był szefem. Klubu, który w ubiegłym sezonie osiągnął historyczny wynik, czyli zdobył mistrzostwo Polski. Klubu, któremu zabrał zaplanowaną pierwotnie organizację tego wydarzenia. Naprawdę zawalić w tak wielu aspektach - to była niemała sztuka. Jest to spektakularna porażka organizacyjna. Reklama

Reklama Barcelona trenuje przed starciem z Realem Betis w La Liga. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Nie były to jego najszczęśliwsze dni w zawodowym życiu, bo przecież w czwartek oficjalnie dowiedzieliśmy się, że obecny prezes PZPN nie pójdzie w ślady swojego poprzednika na tym stanowisku, czyli Zbigniewa Bońka i nie znajdzie się w Komitecie Wykonawczym UEFA.

Ot, taki przykry zbieg okoliczności, ale przynajmniej można mieć nadzieję, że do wspomnianego Komitetu nie trafiają działacze, którzy nie potrafią ogarnąć własnego podwórka. Jak tacy ludzie mieliby później podejmować decyzje dotyczące europejskiej piłki?

Wracając do samego trofeum - bywa, że w niektórych krajach rozgrywane są w późniejszych terminach. Przecież dopiero w styczniu Real Madryt grał z Barceloną. I to grał nie w Hiszpanii, a w Arabii Saudyjskiej. Nie był to jeden mecz, a zorganizowano miniturniej z udziałem czterech drużyn (mistrz i wicemistrz kraju, czyli wspomniany Real i Barca, a także finaliści Pucharu Króla, czyli Athletic Bilbao i RCD Mallorca). W tym przypadku widać jakiś pomysł marketingowy, rozszerzenie tej formuły. Ale na przykład w Anglii spotkanie między mistrzem i zdobywcą FA Cup ma stałe miejsce w kalendarzu - rozgrywane jest tydzień przed startem Premier League. Traktowane przez kibiców i nazywane przez media tzw. curtain-raiser, czyli pewnego rodzaju inauguracją nowego sezonu, dzięki której kurtyna idzie w górę. Dlaczego nie skorzystać z tego pomysłu? Niech to wydarzenie wpisze się w polski kalendarz piłkarski, tak jak wpisał się finał Pucharu Polski, który od kilku dobrych już lat rozgrywany jest 2 maja. Reklama

Mam nadzieję, że tego święta nie uda się PZPN zepsuć, bo sportowo tegoroczny finał między Legią i Pogonią zapowiada się bardzo ciekawie. Obie drużyny mają nikłe szanse, by dostać przepustkę do gry o europejskie puchary dzięki miejscu wywalczonemu w Ekstraklasie. A jeśli któraś z nich może o tym pomarzyć ścieżką ligową, to bliżej jest do tego Pogoni (6 punktów straty do zajmującego 3. miejsce Lecha, Legia traci punktów 9). Stawką majowego meczu jest więc prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy (podczas gdy 2. i 3. miejsce w lidze daje tylko eliminacje Ligi Konferencji). Mobilizacja w obu drużynach będzie więc ogromna. Pogoń od niedawna ma nowego właściciela, więc tutaj zapewne oczekiwania są jeszcze większe. Dla trenera Legii to prawdopodobnie mecz o być albo nie być. Trudno sobie wyobrazić, by nowy dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow chciał zaryzykować i dać szansę Portugalczykowi, jeśli ten zakończy sezon z pustymi rękami.