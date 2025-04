Po wielu perturbacjach, zmianach i zawirowaniach organizacja FAME dopięła kartę walk, która będzie główną atrakcją w sobotę, 5 kwietnia na gali w Częstochowie. Pierwotnie miała wyglądać zupełnie inaczej. Mówiło się, że w walce wieczoru miał wystąpić Mariusz Pudzianowski przeciwko dwóm "Good Boysom" Adrianowi Ciosowi i Natanowi Marconiowi. Do tego jednak nie doszło i zamiast "Pudziana" do starcia wkroczył Denis Labryga.

Niestety na pierwszej konferencji doszło do incydentu, po którym "Good Boys" się wycofali, a Labryga zmierzy się z byłym zawodnikiem KSW, Jay'em Silvą. Z karty walk na kilka dni przed eventem wypadł również Piotr Hallmann. Walczący niegdyś w UFC wojownik musiał wycofać się z powodów zdrowotnych, a w jego miejsce wskoczył Alan Kwieciński.

Wydarzenie rozpocznie się od dwóch walk w karcie wstępnej, najpierw w formule MMA zmierzą się "Greg" oraz "Ryta", a zaraz po nich w boksie w małych rękawicach wystąpią "Lizak" i raper "Filipek". Kiedy transmisja przeniesie się już do płatnej platformy PPV, to kibice będą świadkami niecodziennej historii. W starciu dwóch na jednego zawodnik wagi ciężkiej Marcin Sianos podejmie "Koziołka" i "Sequento".

Jako że gala odbywa się pod Jasną Górą, nie mogło zabraknąć na niej Marcina Najmana. Częstochowianin, co ciekawe, w swoim mieście jeszcze nie przegrał. Początkowo miał skrzyżować rękawice z Wojtkiem Golą, ale ostatecznie wystąpi przeciwko dwóm braciom Neffati.

W jedynym pojedynku pań na gali zmierzą się Magdalena Loskot vs Sandra "Bad Girl" Staniszewska, a chwilę później do klatki wejdą... partnerzy obu kobiet. Mowa tu o Denisie Załęckim i Filipie Bątkowskim. Wspomniany wcześniej Gola zawalczy z reprezentantem ekipy "Bungee", "Tuszolem".

I w końcu nowym main eventem okrzyknięto bardzo ciekawą na papierze walkę "Taazy" vs Alberto Simao. Obaj w ostatnim czasie zwojowali świat freak fightów, pokonując sensacyjnie wszyskich rywali i wygrywając swoje turnieje. Mataczyński odkąd pojawił się we freakach, to jeszcze nie przegrał, a raper z kolei na gali w lutym sensacyjnie zwyciężył nad zawodowcami. Teraz batalii towarzyszy pas "GOAT'a freak fightów".