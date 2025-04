Porażka Kuleszy w wyborach UEFA. Tomaszewski przemówił, padły ostre słowa

Cezary Kulesza w czwartek poznał wyniki wyborów do Komitetu Wykonawczego UEFA. Niestety, choć na 7 miejsc startowało jedynie 11 kandydatów, prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej nie udało się otrzymać posady. Zajął on ostatecznie ósme miejsce i otrzymał 21 głosów. Wiadomość ta wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. Co do jednego eksperci i dziennikarze są bowiem zgodni - brak przedstawiciela naszego kraju w Komitecie Wykonawczym UEFA to dla Polski fatalna wiadomość. Reklama

Jan Tomaszewski grzmi po porażce Cezarego Kuleszy w wyborach UEFA. Wskazał winnego

Po porażce Cezarego Kuleszy w wyborach UEFA głos postanowił zabrać Jan Tomaszewski. W rozmowie z Super Expressem były golkiper reprezentacji Polski nie miał zamiaru gryźć się w język i stwierdził, że za niepowodzenie polskiego kandydata odpowiedzialni są przede wszystkim przedstawiciele polskich mediów, którzy głośno wyśmiewali kandydaturę prezesa PZPN-u.

“Jest to bardzo zła wiadomość, ale tu muszę niestety powiedzieć o niektórych moich rodakach. Kiedy Polski Związek Piłki Nożnej wytypował Cezarego Kuleszę, ja osobiście życzyłem mu wszystkiego najlepszego, miałem nawet wywiad z angielskim Time i tam powiedziałem, że jestem za nim i żeby na niego głosować. A wielu ludzi nazywających siebie dziennikarzami piłkarskimi lub ekspertami, mówiło "po co on tam jedzie, zna tylko rosyjski, to z kim on się dogada". Proszę państwa, ci ludzie nie mają zielonego pojęcia o piłce" - oznajmił Tomaszewski.

77-latek przypomniał, że przez ostatnie lata Polskę godnie reprezentował w UEFA Zbigniew Boniek. Kadencja byłego prezesa PZPN-u dobiegła jednak końca i od tej pory nie będzie nikogo, kto mógłby starać się o promocję polskiego futbolu na skalę światową. Reklama

"Dzięki Zbigniewowi Bońkowi, który był w Komitecie przez dwie kadencje, mieliśmy w Polsce wiele ważnych imprez. (...) Jeśli ktoś tego nie widzi, tych korzyści, to jest patriotą-idiotą! Kulesza dostał 21 głosów. Przepadł? No przepadł, ale nie możemy się dziwić, jeśli konkurenci mogli pokazać, że nawet Polacy są przeciwko niemu. Został wytypowany przez Związek i myśmy powinni wszystko zrobić, by go wspierać" - podsumował krótko.

Cezary Kulesza tuż po przegranej w wyborach zabrał głos i zapewnił, że mimo braku posady w Komitecie Wykonawczym UEFA nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby Polska była brana pod uwagę przy planowaniu organizacji kolejnych ważnych imprez piłkarskich.

"Zakończył się kongres UEFA. Przez ostatnie dwie kadencje Polska miała swojego reprezentanta w Komitecie Wykonawczym. Decyzją delegatów w nowej kadencji postanowiono dać szansę przedstawicielom innych państw. Rotacja w tego rodzaju organach jest czymś naturalnym i zgodnym z ideą demokracji. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy zostali dzisiaj wybrani do KW UEFA. Już teraz deklaruję pełną gotowość do współpracy. Przy okazji wyborów odbyłem wiele ważnych rozmów i spotkań. Polska zyskała ważnych sojuszników na arenie międzynarodowej. Kontynuujemy nasze starania m.in. o organizację finału Ligi Mistrzów kobiet w 2027 roku oraz EURO 2029 kobiet. Trzymajmy kciuki!" - przekazał na swoim profilu na platformie X. Reklama

