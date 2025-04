Motor na kolanach czy Falubaz bez szans? Legenda mówi wprost

„Faworytem jest Motor”

Kandydaci do podium

Wydaje się, że obecnie na dzisiaj najmocniejsze są cztery drużyny - z Lublina, Wrocławia, Torunia i Zielonej Góry. Można by było się zdziwić, jeśli któryś z tych klubów nie wywalczyłby awansu do fazy play-off. Wiele wskazuje na to, że obecnie mamy ligę dwóch prędkości.

- W mojej ocenie Motor to jest kandydat do pudła. Zielona Góra to zespół, który awansuje do pierwszej czwórki, do fazy play-off. Taka drużyna, która aspiruje do czwórki, to jest bardzo mocna drużyna - kończy legenda polskiego żużla.