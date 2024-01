Wschodząca potęga ogłosi ważną decyzję. Te słowa mówią wszystko

Prezes Michał Drymajło prowadzi negocjacje z zainteresowanymi firmami odnośnie sponsoringu i już są pierwsze efekty tych rozmów. - Większość przedłuża umowy i zwiększa wsparcie dla klubu . Dodatkowo pozyskujemy nowych, w tym gronie jest kilka dużych firm lokalnych oraz krajowych. Mamy poskładane oferty, czekamy, bo niektóre firmy dopiero domykają budżet na ten rok i patrzą, ile środków mogą przeznaczyć na promocję. Jak wszystko się wyjaśni, to dopiero dojdzie do finalizacji wielu rozmów - powiedział nam prezes Stali.

Działacz zdradził nam, że negocjacje są prowadzone z wieloma firmami, ale nie dotyczą tylko najbliższego sezonu. Podczas rozmów podejmowany jest także temat 2025 roku . Z sezonu na sezon do budżetu Stali cegiełkę lub dużą cegłę dokłada coraz więcej sponsorów. W Rzeszowie ma to stać się tradycją. - Musimy planować budżet długofalowo, żeby klub istniał przez lata, a nie tylko przez chwilę - podkreślił.

Kiedy klub oficjalnie poinformuje o sponsorze tytularnym? - Niebawem, w ciągu kilku kolejnych tygodni zrobimy specjalną konferencję prasową. Nie chcieliśmy przedstawiać przy okazji, bo prezentacja sponsora tytularnego jest na tyle dużym wydarzeniem, że zrobimy to na specjalnej konferencji - wyjaśnił Drymajło.



W ostatnim tygodniach pojawiły się pogłoski o rozmowach z Orlenem. Jedna ze spółek miałaby zostać włączona do nazwy drużyny, która w kwietniu wystartuje w Speedway 2. Ekstralidze. - Mogę powiedzieć w ten sposób. Rozmawiamy z wieloma firmami, są to firmy od lokalnych, które dają po 500 czy 100 złotych, po firmy duże - rzeszowskie, krajowe oraz międzynarodowe. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ostatnio mieliśmy prezentację. Jak ktoś był uważny, to widział, jak nasza drużyna się nazywała - podsumował prezes klubu.



Słowa prezesa w zasadzie załatwiają temat. 12 stycznia w Galerii Rzeszów Stal została zaprezentowana jako "Texom Stal Rzeszów". Można więc przypuszczać, że nazwa drużyny się nie zmieni.