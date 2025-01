Rosyjski żużel od kilku lat znajduje się w sporej rozpaczy. Na horyzoncie nie widać młodych zawodników, którzy mieliby predyspozycje do jazdy na najwyższym poziomie. Honoru rosyjskiego żużla broni stara gwardia, która od lat rozpala kibiców swoimi efektownymi mijankami. Jednym z nich jest Sajfutdinow, który w Apatorze ma rocznie zarabiać kilka milionów złotych.

Wielki talent na horyzoncie

Rakieta z Saławatu na torze jest niemalże nie do zatrzymania. Jego akcje stoją na najwyższym poziomie. Jak sam zdradził, jego syn bardzo interesuje się żużlem. Danił, który w tym roku skończy 10 lat, ma jeszcze przed sobą długą drogę do potencjalnej kariery, ale istnieje spora szansa, że pójdzie w ślady ojca. Kto wie, może kiedyś nawet wspólnie wystartują spod taśmy. Za sześć lat Emil Sajfutdinow będzie miał 41 lat, co wciąż pozwala rywalizować na najwyższym poziomie.