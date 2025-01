Zaskakująca decyzja w głośnej sprawie Drabika. Znamy szczegóły

Maksym Drabik miał zwrócić 50 tysięcy złotych Włókniarzowi Częstochowa

Po trzech mediacjach z udziałem władz ligi ustalono, że Drabik ma zwrócić 50 tysięcy. I w zasadzie można by mówić o sukcesie zawodnika, gdyby nie fakt, że on sam był przybity i rozczarowany wynikiem. Nie mógł zrozumieć, dlaczego w ogóle ma zwracać kasę, którą dostał za podpis. Włókniarz podparł się jednak regulaminem, gdzie nie ma czegoś takiego, jak podpis. Są natomiast pieniądze na przygotowanie do sezonu.