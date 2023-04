Rodziny nie widzi miesiącami. Na ten czas czeka

Rodzina dała mu spokój. Wrócił, by walczyć o złoto

Doyle zimą przebywał oczywiście w Australii, która jest jego ojczyzną. Dla żużlowca - jak sam mówi - to bardzo ważny czas. Czas, w którym może odreagować stres. - Temu służy ten okres roku. Oczywiście, to także momenty dla bliskich, możemy wspólnie spędzić czas. Wróciłem wypoczęty, zregenerowany. Rzecz jasna, fizycznie także gotowy do jazdy - mówi Doyle, zapewne mając na myśli to, że w Australii nie tylko odpoczywał. Brał udział w mistrzostwach tego kraju, miał więc styczność z motocyklem w trakcie europejskiej przerwy.

Zapytany o to, czy będzie w stanie wrócić na poziom z 2017 roku, odpowiedział wprost. - Każdy w Grand Prix chce być mistrzem świata i mnie też dotyczy takie podejście. Robię, co mogę by znów jeździć tak, jak sześć lat temu. Co roku dostaję pytania o to, kiedy znów zobaczymy tego Jasona sprzed lat. Zapewniam, że robię wszystko, by było to jak najszybciej - przyznał Doyle, który występami w PGE Ekstralidze udowadnia, że wciąż może walczyć z najlepszymi. Póki co jednak, są na świecie zawodnicy skuteczniejsi od niego. On sam z kolei dobija do 40-stki, ale jak wiemy, w żużlu to żaden wiek.