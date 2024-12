Polski klub ma problem. Będą awantury o pieniądze

Będzie kwas o kasę. Chcą zarabiać

Jest szansa na utrzymanie. Muszą spełnić jeden warunek

W przyszłym roku będzie o wiele łatwiej się utrzymać, ponieważ o spadku będzie decydować faza play-down, a nie runda zasadnicza, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. Można mieć ogrom szczęścia i się utrzymać, nie wygrywając żadnego spotkania w sezonie zasadniczym. To będzie totalny hit, jeżeli komuś uda się w taki sposób zapewnić utrzymanie.



- To jest loteria. Przy dzisiejszych torach, to wszystko zależy od sprzętu, a nie tego, kto na nim jedzie. Jeśli trafią z sprzętem, to mają szanse. Jest wiele przykładów, kiedy w trakcie sezonu nagle ktoś wystrzeli. To nie jest forma zawodnika, tylko forma sprzętowa. Kiedyś jak była walka na torze, to była walka sportowa. Dzisiaj mamy walkę sprzętową - przekonuje Koselski.