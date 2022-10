Taryfikator nagród w cyklu Grand Prix:

Zmarzlik zarobił ponad pół miliona złotych

Po rundzie na toruńskiej Motoarenie możemy już podsumowywać cykl Grand Prix, również w kwestii zarobków. Najwięcej, co mało zaskakujące, zgarnął Bartosz Zmarzlik - ponad 120 tysięcy euro, co daje ok. 600 tysięcy polskich złotych. Drugi w klasyfikacjach Leon Madsen nie dobił do pół miliona złotych - zarobił ponad 440 tysięcy złotych. Co ciekawe, trzeciego miejsca w tym rankingu nie zajął Maciej Janowski, tylko Daniel Bewley, na którego konto wpłynęło prawie 420 tysięcy złotych.