Opamiętajcie się! To pomysł z piekła rodem [FELIETON]

- Włos jeży mi się na głowie, kiedy słucham niektórych ekspertów i kolegów po piórze, którzy opowiadają, jakim to świetnym pomysłem byłoby przejęcie Spółek Skarbu Państwa przez PGE Ekstraligę. Spółki nie miałyby prawa podpisywać umów z klubami, a jedynie ze spółką zarządzającą rozgrywkami, a to ostatnia dzieliłaby wszystkich po równo. Coś mi świta, skądś to znam. To teraz przydałby się wehikuł czasu i powrót do słusznie minionej epoki, powrót do PRL-u, gdzie też było po równo – pisze Dariusz Ostafiński w felietonie Bez Hamulców.