Oni tego nie zapłacą. Czeka nas kadłubowa liga?

Kary dla klubów z polskich lig wywołały w ostatnich dniach spore poruszenie w środowisku żużlowym. Otrzymały je bowiem także te ośrodki, które akurat sprawiają wrażenie niezasługujących na kary. Arged Malesa dostała karę za brak odpowiedniego szkolenia, a przecież od lat wychowuje wielu młodych zawodników. Jakub Krawczyk, Sebastian Szostak, Jakub Poczta czy Kacper Grzelak to właśnie żużlowcy ze szkółki od Mariusza Staszewskiego. Klub z Ostrowa musiał wypożyczyć Krawczyka do Betard Sparty, by mieć pieniądze na opłacenie kary.

Nie wszyscy jednak chcą tę karę zapłacić. Wiemy na pewno, że takiego zamiaru nie mają w Kolejarzu Opole. Klub jest oburzony decyzją władz i zamierza oddać sprawę do trybunału. Liczy na to, że ostatecznie jego drużyna wystartuje w lidze bez konieczności płacenia kary. Pytanie, czy takie odwołanie cokolwiek da. W przeszłości widzieliśmy już sytuacje, w których dany klub się buntował, ale w ostateczności i tak musiał tę karę zapłacić. Trudno tutaj spodziewać się innego rozwiązania.

Czy możliwe jest to, że liga będzie bez nich?

Kto wie, czy z ośmiu planowanych drużyn (mówiło się też o Krakowie), w Krajowej Lidze Żużlowej nie zostanie zaledwie pięć. Byłoby to wówczas absurdalne, bo dawałoby to raptem dwa mecze w kolejce, przy założeniu że jedna ekipa pauzuje. Być może finalne uda się doprowadzić do startu zespołu z Krakowa na przykład jako rezerw Stali Rzeszów, więc byłoby chociaż parzyście. Wiele wskazuje jednak na to, że plan działaczy w postaci trzech lig z 8 drużynami na razie jest nierealny.