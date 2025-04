Fabijański pochwalił się w sieci. Walki we freak fightach nie wystarczyły

Sebastian Fabijański nie zrobił wielkiej kariery w FAME MMA, mimo szumnych zapowiedzi. Jak sam mówił, zauważył, że by być dobrym w oktagonie, musiałby poświęcić o wiele więcej, niż początkowo zamierzał. Ostatecznie wolał skupić się na muzyce i aktorstwie. Ostatnio aktor, który w ostatnim czasie był skryty w kontekście swojej prywatności, podzielił się z fanami swoją radością. Okazało się, że walki we freak fightach nie wystarczyły, by osiągnąć zamierzony cel.