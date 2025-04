To już przesada. Anita Włodarczyk nie mogła uwierzyć, aż zrobiła zdjęcie

Anita Włodarczyk ciężko trenuje przed nadchodzącym wielkimi krokami sezonem lekkoatletycznym na stadionach. W tym roku wróci do Tokio, by walczyć o mistrzostwo świata w kraju, w którym od lat czuje się jak w domu. Ćwiczy jednak gdzie indziej - w ostatnim czasie pokazuje głównie zdjęcia z Dosze. Tym razem sama była zdziwiona tym, co zobaczyła. Od razu podzieliła się fotografią w mediach społecznościowych.