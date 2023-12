Miał przed sobą wielką karierę. Teraz potrzebuje pomocy klubu

To są mocne nazwiska. Jeden miał być wielką gwiazdą

Trzech nowych żużlowców będzie w składzie Lokomotivu na 2024. Pisaliśmy wyżej o Olegu Michaiłowie. 24-letni zawodnik jeszcze niedawno był typowany do roli wielkiej gwiazdy tego sportu nie tylko na Łotwie. Kompletnie się jednak pogubił, a w tym zakończonym kilka miesięcy temu sezonie przegrywał nawet na najniższym szczeblu. Wraca do Daugavpils, bo tak naprawdę nigdzie indziej go nie chcieli. Jego kariera znalazła się na wielkim zakręcie.