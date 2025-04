Ostrzeżenie dla menedżera. To jeszcze nie ultimatum, ale siedzi na bombie

Protasiewicz nie dostał ultimatum, ale jego notowania drastycznie spadły

Dyrektor w ostatnim czasie nie był kompletnie zainteresowany współpracą. Z prezesem komunikował się, wysyłając wyłącznie sms-y. A kiedy komisarz kazał mu przykryć tor w Zielonej Górze, to arbitralnie zdecydował, że to zrobi. I to pomimo tego, że mógł się spodziewać, że to będzie mieć katastrofalne skutki dla zespołu.