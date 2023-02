Odetchnęli z ulgą. Kibice masowo ruszą po bilety?

Czy zatem będzie to zachęta do kupna biletów? Istnieje duże prawdopodobieństwo. Sprzedano około 30 tysięcy, co jest bardzo kiepskim wynikiem w porównaniu do ubiegłych lat. Kibice wahali się, czekali na to co się wydarzy. Teraz mogą być już pewni, że za nieco ponad 70 dni najlepsi zawodnicy na świecie ponownie pojawią się w stolicy kraju. Inna sprawa, że nudne zawody i dziurawy tor to kolejny z elementów odciągających kibiców od kupna biletów na GP w Warszawie. Co prawda sama impreza jest imponująca, ale brak emocji na torze i wielokrotnie problemy żużlowców nie są niczym przyjemnym do oglądania.