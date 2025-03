Nitras zabrał głos w sprawie budowy stadionu Motoru Lublin. Padła deklaracja, jest jeden haczyk

Cugowski nie gryzie w język, "Motor jeździ na starym rupieciu"

Wg pierwszego projektu stadion miał kosztować 700 milionów złotych. Miasta nie stać na taką inwestycję, więc został on odrzucony. Kazano obciąć koszty tak, żeby zamknąć się w kwocie 300 milionów . W związku z tym z projektu zniknęły podziemne parkingi. Teraz trwa przepychanka. Jeśli w ciągu kilkudziesięciu dni wykonawca nie dostarczy dokumentacji, to miasto zamierza odstąpić od umowy. Ten nie chce tego zrobić, dopóki nie podpisano aneksu.

Sławomir Nitras złożył deklarację, mogą liczyć na dofinansowanie

Wyjaśnijmy, skąd taka wysoka kwota budowy nowego obiektu. Wynika to z tego, że ma być on wielofunkcyjny, przeznaczony nie tylko dla żużla. Ma wspierać rozwój dyscyplin olimpijskich jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, jeździectwo czy lekkoatletyka i umożliwi organizowanie w Lublinie imprez o randze mistrzowskiej.

W czwartek w Lublinie pojawił się minister sportu i turystyki. Miasto może liczyć na jego wsparcie, ale postawił kluczowy warunek. - Będę dofinansowywał obiekty tylko wtedy, kiedy miasto ogłosi przetarg, zacznie realizować projekt. Kiedy będzie on zaawansowany i z udziałem środków miejskich, to w końcówce realizacji tego projektu mogę się do niego dołożyć - wskazywał Nitras.

- I taką deklarację mogę złożyć Krzysztofowi Żukowi, prezydentowi Lublina i wszystkim samorządowcom: jeżeli miasto własnymi siłami przystąpi do realizacji takiej inwestycji i nie będą to czcze obietnice i liczenie na to, że się dostanie obiekty niejako w prezencie, to ja nie wykluczam, w drodze otwartego konkursu, dofinansowania - podkreśla minister.