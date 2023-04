Nie dali im szans. Jego postawa ucieszy kibiców

Obie drużyny startowały spod taśmy w walce o punkty po raz pierwszy w tym roku . Już po samych składach wiedzieliśmy, że nie czeka nas piorunujące widowisko. W ekipie gospodarzy brakowało przede wszystkim Tobiasza Musielaka, który zwłaszcza na własnym obiekcie byłby w stanie zainkasować dwucyfrówkę. Dodatkowo przyjezdni zawitali do Wielkopolski w najsilniejszym zestawieniu, z brązowym medalistą indywidualnych mistrzostw świata - Maciejem Janowskim oraz Artiomem Łagutą na czele.

Piotr Pawlicki pokazał klasę. Kibice mogą odetchnąć z ulgą?

W zupełnie innych humorach Ostrów opuszczał z kolei Piotr Pawlicki. W zeszłym tygodniu dochodziły do nas niepokojące informacje na temat jego słabszej postawy na treningach. Dziś już wiemy natomiast, że fani Betard Sparty przynajmniej na razie nie mają powodów do zmartwień . Za wychowankiem Unii Leszno sparing idealny, zakończony kompletem dwunastu "oczek". Tak samo zresztą jak za Taiem Woffindenem, Artiomem Łagutą i Maciejem Janowskim.

Poza juniorami, w szeregach gości tylko jeden raz plecy przeciwnika oglądał Daniel Bewley. Jeżeli chodzi zaś o gospodarzy, to naprawdę ciężko wskazać choćby jeden jasny punkt. Niedawny spadkowicz z PGE Ekstraligi musi więc wziąć się ostro do roboty, bo już w tym tygodniu czeka na niego pierwsze starcie o stawkę. Na dzień dobry podopiecznych Mariusza Staszewskiego wybiorą się do Gdańska. Wrocławianie też zmagania rozpoczną z grubej rury. Ich przeciwnikiem będzie aktualny mistrz Polski z Lublina.