Nazwał gwiazdę hipokrytą. Padł konkretny zarzut

Gwiazdor wylewa żale, nazwał go hipokrytą

- Jestem smutny i rozczarowany, że nie podano mi pomocnej dłoni. Nie wypadłem z cyklu dlatego, że nie umiem jeździć na żużlu. To wstyd dla tego sportu, że o tytuł mistrza świata nie walczą najlepsi. Przeszedłem trudny okres. Nie widziałem moich dzieci przez ponad pięć miesięcy. Mimo to walczyłem z całych sił i nadal startowałem i wierzyłem, że wszystko się ułoży - mówi rozczarowany Duńczyk.

W takim razie zapytam: w jaki sposób protestował przeciwko zawieszeniu Artioma Łaguty i Emila Sajfutdinowa? Jeśli jest konsekwentny, powinien być pierwszym, który walczy o to, żeby ci dwaj żużlowcy mogli jeździć w Grand Prix. Dla mnie Leon jest hipokrytą, bo gdy Rosjanie zostali zdyskwalifikowani z powodów pozasportowych, to cieszył się, że dwóch rywali odpadło

W klubie wybuchły korki od szampanów, chodzi o jedno

To nowy rozdział w karierze Madsena, bo jakiś czas temu opuścił Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Prezes Michał Świącik nie krył żalu, bo zawodnik nawet się nie pożegnał i zostawił go na lodzie. Przypomnijmy, że spędził tam osiem lat.

- Nie jest pierwszej młodości, więc poszedł tam, gdzie oferują mu większe pieniądze. Zachował się cynicznie, ale to nie pierwszy taki przypadek. Pamiętam postawę Leigh Adamsa, który nie dał się skusić dużo lepszym ofertom. Takie zachowanie jest niestety rzadkie. Kiedy wszyscy otrzymywali pieniądze za podpis pod kontraktem, on do mnie przyszedł, żebym mu coś wypłacił, bo wszyscy się z niego śmieją, że tylko on nic nie dostał - kończy.