Burzliwe rozstanie gwiazdy polskiej ligi. Poszło o wielką kasę

Jason Doyle opuszcza ZOOleszcz GKM Grudziądz i dołącza do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Australijczyk pokłócił się z byłym klubem, a niedawno zaatakował ich w zagranicznych mediach. - Byłem tylko kawałkiem mięsa - przyznał dla Speedway Star. - Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze - podkreśla Jacek Frątczak w rozmowie z Interia Sport. GKM zażądał bowiem zwrotu 400 tysięcy złotych. To część kwoty za podpis pod kontraktem. Wszystko z racji tego, że mistrz świata w maju zakończył sezon z powodu kontuzji.