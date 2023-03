Mieli fatalną opinię. W końcu nastała normalność?

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że zawodnicy Stali Rzeszów jeszcze przed wyznaczonym terminem otrzymali pieniądze na przygotowanie do sezonu, co jest jak na polski żużel zjawiskiem porównywalnym do opadów śniegu w lipcowe popołudnie. Kto wie, czy to drugie nie jest bardziej realne. To się jednak stało naprawdę. Sponsorzy Stali postanowili zadbać o to, by żużlowcy byli należycie przygotowani i już teraz zabezpieczyli ich finansowo. Jakie daje to poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, mówić nie trzeba. Stal jest faworytem ligi, ale teraz dodatkowo oprócz mocnego składu ma przewagę mentalną.