Ledwo uszedł z życiem. Już dostaje oferty

Gdy kilka miesięcy temu zawodnik Abramczyk Polonii Bydgoszcz walczył o życie, mało kto spodziewał się że w lutym będzie w tak dobrej formie i absolutnie nie będzie pamiętał o tym, co się stało. Trudno było uwierzyć, że nawet ktoś tak obyty z kontuzjami jak on będzie w stanie tak wcześnie znów mieć pełną sprawność. Tymczasem Miedziński, jak sam powiedział, żyje normalnie i na poważnie rozważa powrót do zawodowego uprawiania żużla. Decyzję najpewniej podejmie wiosną.

A na tę decyzję czekają w klubach. Jeszcze niedawno podchodzono do niego, jak do jeża. Byli tacy, którzy wprost deklarowali, że na wszelki wypadek kontraktu z Miedzińskim próbować nie będą. Tak powiedział choćby Eryk Jóźwiak z Wybrzeża Gdańsk. W miarę jednak jak zbliża się sezon, niektórzy zmienili podejście. Miedziński miał otrzymać pierwsze zapytania o to, czy chce u kogoś jeździć. W środowisku mówi się, że tym klubem była Piła, która jednak póki co sama nie wie, czy pojedzie.

Szybka kontra. Odcięli pępowinę i wszystko się załamało / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Decyzja wiosną. Musi być test na torze

Miedziński czuje się dobrze, ale to tylko jeden z elementów jego ewentualnego powrotu na tor. Żużlowiec zapewne chce sprawdzić się w rywalizacji na torze, bo co mu po tym, że samemu będzie mu się jeździło płynnie. Tu trzeba weryfikacji tego, czy Miedziński wciąż może punktować i czy nie będzie u niego blokady po paskudnym upadku w Zielonej Górze. A przecież to jest jego najświeższe wspomnienie, jeśli chodzi o żużel. W sierpniu podczas meczu z Falubazem doznał bardzo poważnego urazu mózgu i kręgosłupa. Cudem uszedł z życiem.

Gdyby pojawił się chętny na usługi Miedzińskiego, zgodę na transfer musiałaby wyrazić Abramczyk Polonia Bydgoszcz, której zawodnikiem jest. Podpisał umowę warszawską. Nikt się jednak nie zdziwi, jeśli i Jerzy Kanclerz zainteresuje się Miedzińskim. Mało kto jest jakoś szczególnie przekonany do dobrej formy Daniela Jeleniewskiego. Miedziński w dobrym zdrowiu jest w stanie punktować znacznie równiej i solidniej. I zapewne po cichu liczy, że wiosną niejednego zaskoczy.

Zobacz również:

Adrian Miedziński / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix

Adrian Miedziński / Sławomir Kowalski / Newspix