Jest w tym prawdziwym mistrzem. Znów zszokował kibiców

Anders Thomsen nie może narzekać na nudę podczas zimowej przerwy od żużla. Duńczyk niemal każdego dnia nie tylko spotyka się ze sponsorami, ale i znajduje czas na przyjemności. Do tych drugich czynności z pewnością należy łowienie ryb. Zawodnik Moje Bermudy Stali pochwalił się ostatnio na Instagramie przeogromnym okazem, który ledwo co mieścił się w kadrze. To zresztą nie pierwsza taka zdobycz w jego życiu.