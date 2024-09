Gwiazdor zdenerwował kibiców. "Po co ty to robisz?"

Czeski zawodnik to jeden z najsłabszych uczestników tegorocznej rywalizacji w cyklu Grand Prix. Jan Kvech ma tylko pojedyncze dobre biegi i tak naprawdę w żadnych zawodach nie pokazał tego, co jest mu przypisywane. Czech ma też problemy z dyscypliną, które ukazały się choćby w sobotę w Vojens. Spóźnił się na wybieranie numerów startowych i sam sobie niejako utrudnił życie. Niektóre zachowania Kvecha urastają do rangi wręcz kuriozalnych. Reklama

Rozbój w biały dzień. Zrobili to kibicom w takim momencie



Mimo słabych występów w mistrzostwach świata, Kvech nadal ma ochotę w nich rywalizować. Weźmie udział w finale eliminacji do przyszłorocznego cyklu i ma sporą szansę na sukces. Pojedzie na dobrze sobie znanym obiekcie w Pardubicach, a do Grand Prix 2025 awansuje aż czterech pierwszych w klasyfikacji. Kvech zdecydowanie będzie jednym z faworytów, czego kompletnie nie rozumieją kibice.



Reklama 100 goli Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Pytają, po co on to robi

- Lubię cię Janek, ale zastanów się nad sensem tego awansu. Sam widzisz, co jest w tym sezonie. Kiepskie występy w GP i od razu kiepska też liga. Na razie nie pchaj się na siłę, masz jeszcze mnóstwo czasu na te rozgrywki - pisze jeden z kibiców Apatora Toruń. To właśnie w tym klubie ma za rok jeździć Kvech. - Po co ty to robisz? Na ten moment to nie jest dla ciebie. Poza tym, jaki sens ma takie wożenie ogonów. To dopłacanie do interesu - dodał inny.



Są też tacy, którzy zauważają inne mankamenty u zawodnika. - Chyba trochę brakuje odpowiedniego podejścia. Wcześniej wiele razy mówiono o raczej mało profesjonalnym otoczeniu Janka, teraz jakieś spóźnienia w Grand Prix. No tak się nie da - zauważył kibic z Gorzowa. Kvech oczywiście ma jeszcze mnóstwo czasu na pokazanie swoich umiejętności, ale musi zmienić wokół siebie pewne rzeczy, które utrudniają mu realizację marzeń. Reklama

Jan Kvech / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jan Kvech / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan