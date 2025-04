Chaos w Barcelonie, Lewandowska wszystko pokazała. "Szalony dzień"

W Hiszpanii, Portugalii i części Francji doszło do blackoutu. W wielu miejscach nie było zupełnie dostępu do prądu i sieci, co spowodowało chaos na ulicach miast. Anna Lewandowska była w centrum tych wydarzeń w Barcelonie i w relacji na Instagramie pokazała, jak wyglądały obrazki z tego dnia. Widziała ogromne korki, pustki w sklepach i na stacjach benzynowych oraz tłumy ludzi na ulicach. Opowiedziała, jak wyglądało to z jej perspektywy.