Rozbój w biały dzień. Zrobili to kibicom w takim momencie

Żużel. Polonia Bydgoszcz podniosła ceny biletów

Pierwszeństwo przy zakupie biletów na finał mieli posiadacze karnetów . To oczywiście ukłon klubu w stronę tych, którzy już przed sezonem pomogli zbudować budżet, dokładając się do kupna karnetu. Później szansę otrzymali pozostali. Nie wszyscy osiągnęli swój cel, dla wielu zabrakło biletów. Aż przypomniała się coroczna już sprzedaż karnetów na mecze Orlen Oil Motoru Lublin. Tam cały stadion zostaje wyprzedany w kilkadziesiąt sekund . Niektórym kibicom Polonii zrobiło się smutno, ale zdecydowali się wybrać na mecz, który ma otworzyć ich drużynie drzwi do raju zwanego PGE Ekstraligą . - Podniesienie cen biletów na mecz finałowy, to jest właśnie ta wdzięczność klubu w stronę kibiców za świetny doping w trakcie całego sezonu? - Ceny powinny być takie same przez cały sezon. Na kibicach chce się jeszcze więcej zarobić w ostatnim meczu - pisali smutni kibice w mediach społecznościowych.

Praktycznie na każdy temat ludzie mają różne zdania. Tak samo było w Bydgoszczy w temacie podwyższenia cen. Część fanów stanęła w obronie władz klubu. - To marudzenie na ceny biletów. Zawodników z topu byście chcieli, ale mecz to najlepiej za 5 złotych? - Nie ma co narzekać, przecież to finał. - Płacz ludzi o cenę biletu, to doskonały dowód na to, jak długo w Bydgoszczy nie ma rozgrywek na najwyższym szczeblu. - Normalna sprawa, wszędzie tak jest. Zawsze jest opcja TV. Mamy i tak tanie bilety w stosunku do innych miast - kontrowali inni.