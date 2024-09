Był rozchwytywany, dostał prawie pół miliona za sam podpis. Teraz ma poważny problem

Kariera Wojdyły nie jest usłana różami. Wychowanek Stali Rzeszów miał bardzo trudny czas, kiedy ścigał się jako junior. Męczył się do tego stopnia, że postanowił porzucić żużel i wyjechał do pracy w Irlandii. Z warsztatu samochodowego wyciągnął go wówczas prezes Grzegorz Leśniak, który zaczął budować potęgę Cellfast Wilków Krosno. Klub z Podkarpacia rósł razem z Wojdyłą. Żużlowiec jeździł widowiskowo, będąc jednym z lepszych zawodników do lat 24. Wypromował się na tyle, że po sezonie 2021 przeniósł się na dwa lata do INNPRO ROW-u Rybnik.



Reklama