Gwiazdor postawił ich pod ścianą. Stracili grubo ponad milion złotych

Dlatego chcą, żeby im oddał 800 tysięcy

Finalnie jednak Madsen wybrał Stelmet Falubaz Zielona Góra, stawiając Włókniarza pod ścianą. I właśnie o to mają do niego w Częstochowie olbrzymie pretensje. Także dlatego domagają się, żeby Madsen zwrócił 800 tysięcy złotych z kwoty na przygotowanie do poprzedniego sezonu.

Musieli wydać miliony bez targowania

Odejście Madsena przyspieszyło też rozmowy z Jasonem Doylem. Też nie było targowania. Australijczyk dostał całą kwotę przygotowaną na kontrakt Madsena w 2025. Zdaniem niektórych to było nawet 1,5 miliona złotych za podpis i 15 tysięcy za punkt. Z innego źródła słyszymy o kwotach: 1,3 za podpis i 13 tysięcy za punkt, ale to wciąż bardzo dużo.

Badosa pokonuje Gibsona i awansuje do drugiej rundy Australian Open / AP / © 2025 Associated Press

Lampart dostał robotę dzięki Madsenowi

Całe to zamieszanie związane z Madsenem kosztowało Włókniarza grubo ponad milion złotych. Inna sprawa, że to nie jest powód do potrącenia mu żadnych pieniędzy z kontraktu. Akurat w tym przypadku klub musi się bardziej postarać i musi faktycznie udowodnić, że Madsen nie wydał 800 tysięcy na sprzęt. Z przecieków wynika, że to będzie trudne, by nie napisać, że wręcz niemożliwe.