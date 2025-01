Idą na rekord

Takie ceny jednak nie przestraszyły kibiców. Klub podwyżkę cen wynagrodził, bo ściągnął wychowanka Szymona Woźniaka, o którym bydgoscy kibice marzyli. To jeden z najdroższych zawodników w 2. Metalkas Ekstralidze. Inwestycja jednak póki co już się zwraca, gdyż takiego poruszenia nie widziano w klubie od dawna. Być może padnie nawet rekord sprzedanych karnetów. - Na 21 stycznia, kibice zakupili 2 881 karnetów - mówił Jerzy Kanclerz podczas posiedzenia miejskiej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

To więcej o około 1 110 karnetów, aniżeli w ubiegłym roku o tej samej porze. Wobec tego sprzedaż karnetów wzrosła aż o ponad 60 procent. Na ulicy Sportowej liczą jednak, że ta liczba przebije 3 000, co byłoby wielkim sukcesem. Oznacza to, że moda na żużel w Bydgoszczy wraca i to w bardzo szybkim tempie.