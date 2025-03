Gwiazdę polskiej ligi czeka przykra niespodzianka. Nigdy mu tego nie wybaczą

Brak kontaktu z Madsenem, nagle wieść o umowie z Falubazem

To jednak wersja częstochowian. Dwukrotny wicemistrz świata twierdzi, że przez cały rok nie otrzymał ani jednej oferty przedłużenia umowy na sezon 2025 i wszystko powyżej to bzdura. W związku z brakiem kontaktu i skruchy Włókniarz chciał ukarać zawodnika i pozwał go do Trybunału PZM.