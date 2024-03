Gwiazda ligi na bezrobociu. To może być koniec

W ostatnich latach Miesiąc miał bardzo duże problemy ze znalezieniem klubów. W listopadzie 2023 roku znów się one pojawiły, więc żużlowiec musiał ratować się podpisaniem kontraktu "warszawskiego" w Opolu. Od razu pojawiły się głosy, że działacze Kolejarza usiądą z nim do stołu, aby porozmawiać o startach w drużynie w sezonie 2024. Na razie nie miało to miejsca. Co ciekawe, zatrudnienie znaleźli nawet zawodnicy, którzy w KLŻ punktowali słabiej od Miesiąca.



