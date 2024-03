Żużel. Max Fricke. Jest milionerem i ma w swoim boksie człowieka Tomasza Golloba

Max Fricke, obok Jacka Holdera, jest największym talentem australijskiego żużla, który objawił się szerszej publiczności w ostatniej dekadzie. To materiał na medalistę mistrzostw świata, choć wiemy, że na pewno nie wydarzy się to w 2024 (nie otrzymał stałej dzikiej karty na Grand Prix). W karierze pomaga mu Tomasz Gaszyński, czyli były menedżer Tomasza Golloba. Czy niespełna 28-letni Kangur nawiąże do czasów legendarnego Polaka?