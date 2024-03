"To absurd". Nie może powstrzymać się od śmiechu

Sezon 2024 za pasem, a to może oznaczać powrót do bardzo ciekawych wymówek. Niektórzy zawodnicy, tłumacząc słabsze występy, decydują się na kreatywne wyjaśnienia. One często wręcz rozśmieszają byłego żużlowca i trenera Jana Krzystyniaka, który dosadnie podsumowuje takie wymówki. - Absurd - mówi były reprezentant Polski.