Groziła mu amputacja. Teraz wrócił do elity

Rok 2019 na zawsze zmienił życie Grzegorza Zengoty. Wydawać by się mogło, że upadek na motocrossie w marcu to historia, jakich w żużlu zdarza się wiele. Niestety dla wychowanka zielonogórskiego Falubazu, konsekwencje takiego zdarzenia były dużo poważniejsze. Kontuzja nogi okazała się być na tyle skomplikowana, że w pewnym momencie lekarze rozważali amputację kończyny. Na szczęście do tego nie doszło i Zengota nie tylko zdołał kontuzjowaną nogę wyleczyć, ale nawet wrócił do ścigania na żużlu.

Co więcej, wrócił z niezłym skutkiem, a minione okienko transferowe ułożyło się na tyle pomyślnie, że 35-latek otrzymał szansę powrotu do PGE Ekstraligi. Wbrew temu, co mogą sądzić niektórzy, na mailu Zengoty pojawiła się nie tylko propozycja z Leszna. - Miałem propozycje z dwóch innych klubów - zdradza żużlowiec, jednak dodaje, że wybór mógł być tylko jeden. - Fogo Unia jest mi szczególnie bliska. Nie wybiegałem myślami w innym kierunku. W Lesznie jest środowisko ludzi, których dobrze wspominam i dobrze się tam czułem. Jak mam wracać do PGE Ekstraligi, to myślę, że w kręgu takich osób będzie mi lepiej i pozwoli mi to uzyskiwać dobre rezultaty - powiedział Zengota w rozmowie ze speedwayekstraliga.pl.

- To szczególny moment dla mnie. Kiedy odchodziłem (z Unii - dop. red.), to myślałem, że pewien etap się kończy. Jednak okazuje się, że ponownie będę reprezentować barwy Fogo Unii. Mega się cieszę z tego powodu, mam nadzieję, że kibice również. Liczę na to, że to będą takie same fajne lata, jak wcześniej - dodaje wyraźnie uradowany zawodnik.

Powrót do PGE Ekstraligi był dla Zengoty celem