Olbrzymie kłopoty legendarnego klubu. To pachnie spadkiem

Stal dziurawa jak szwajcarski ser, drużyna w rozsypce

W gorzowskim zespole aktualnie nie zgadza się nic. Przeciętnie spisują się liderzy. Martin Vaculik do spółki z Andersem Thomsenem mieli być lokomotywą Stali, ale początek sezon pokazuje co innego. Kolejny problem to druga linia. O ile Andrzej Lebiediew ma pojedyncze zrywy, o tyle Oskar Fajfer prezentuje się fatalnie. W tym sezonie wszyscy liczyli, że zrobi krok w przód i udowodni, że jest w stanie skutecznie punktować na poziomie PGE Ekstraligi. Rzeczywistość jest zgoła inna.