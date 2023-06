Człowiek z żelaza. Weteran kusi los?

W Poznaniu na prostej przeciwległej 40-letni żużlowiec miał bardzo poważny upadek . Uderzył na pełnej prędkości, odbił się od bandy i sprawiał wrażenie nieprzytomnego. Początkowe informacje były dość niepokojące, ale ostatecznie skończyło się "tylko" na problemach z unerwieniem ręki. Jeleniewski wróci najwcześniej na mecz z Landshut Devils, czyli pod koniec lipca. To już kolejna groźna sytuacja z jego udziałem w sezonie 2023. Poprzednia także skończyła się dla niego szczęśliwie.

W trakcie spotkania domowego z ROW-em Rybnik, Jeleniewski został podcięty przez zawodnika gości, Jana Kvecha. Spowodowało to niebezpieczny upadek, podobny na przykład do tego, który dla Krzysztofa Cegielskiego zakończył się tragicznie. Jeleniewski nie był zdolny do kontynuowania meczu, ale ostatecznie niczego sobie nie zrobił. Najgorszy z ostatnich upadków tego żużlowca był jednak zdecydowanie ten z lipca ubiegłego roku.