Jakub Moder zachwyca w Holandii. Kolejne laurki dla Polaka. "Niezastąpiony"

Zdaje się, że Jakub Moder swój zdecydowanie najtrudniejszy czas w karierze ma już na całe szczęście za sobą. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie na kilka miesięcy przed wyjazdem na mistrzostwa świata do Kataru było dla pomocnika reprezentacji Polski prawdziwym dramatem, z którego leczył się ponad rok. Powrót był oczywiście trudny i tak naprawdę w barwach Brighton and Hove Albion Moder od kontuzji nie był w stanie wrócić na swój optymalny poziom, choć pokazywał jego przebłyski.

Po zmianie na ławce trenerskiej "Mew" jasne stało się jednak, że w tym angielskim klubie już na minuty liczyć nie może. Po nieudanej części sezonu 2024/2025 Moder zdecydował się więc na zmianę barw i opuścił Brighton and Hove Albion. Polak przeniósł się do Holandii , gdzie nasi reprezentanci mają dobrą prasę, głównie za sprawą Sebastiana Szymańskiego , który błyszczał w Feyenoord zie Rotterdam. Jego drogą podążył właśnie Moder, który również przeniósł się na De Kuip.

Moder błyszczy w Holandii. Pochwała za pochwałą

Porównanie do Wieffera jest naprawdę sporym komplementem. 25-latek naprawdę dobrze radzi sobie w Premier League i gdy tylko jest zdrowy to gra. Można powiedzieć, że to właśnie Holender był jednym z tych, którzy swoją dobrą dyspozycją przyczynili się do odejścia Polaka.