Burza w Hiszpanii. Znów piszą o ter Stegenie. Barcelona podjęła decyzję ws. Szczęsnego

Wojciech Szczęsny trafił do zespołu FC Barcelona w trybie awaryjnym. Gdy "Duma Katalonii" zgłaszała się do Polaka, ten przebywał już na sportowej emeryturze. Były bramkarz reprezentacji Polski zrezygnował z odpoczynku po karierze piłkarskiej i podpisał roczną umowę z "Blaugraną". Wszystko po to, aby zastąpić poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz jeszcze we wrześniu nabawił się bardzo poważnych problemów zdrowotnych z kolanem.

Wedle pierwszych diagnoz lekarskich kapitan FC Barcelona miał pauzować przez kolejne miesiące, aż do końca tego sezonu. Wobec tego wicemistrzowie Hiszpanii musieli poszukać jego zastępcy na rynku wolnych bramkarzy. Tam pojawiały się dwie opcje. Pierwszą był Keylor Navas, a więc były bramkarz Realu Madryt, a także właśnie Wojciech Szczęsny. Ostatecznie wybór padł na Polaka, a ten po podpisaniu umowy miał naprawdę trudny początek w nowym klubie.

Szczęsny bowiem nie grał, co było dość zaskakujące. Na swoją prawdziwą szansę musiał poczekać aż do stycznia, gdy przyszły rozgrywki Pucharu Króla. Później trochę pomógł mu los i spóźnienie Inakiego Peni na odprawę. Były bramkarz reprezentacji Polski wobec tego zagrał w Superpucharze Hiszpanii, gdzie spisał się przeciętnie. Mimo tego Hansi Flick zaufał Polakowi i po kilku tygodni oficjalnie przekazał, że to właśnie Szczęsny jest jego numerem jeden.

Ter Stegen nie zabierze miejsca Szczęsnemu. Jasne doniesienia z Hiszpanii

Ta decyzja nie przeszła bez echa, bo wówczas Polak naprawdę nie dawał zbyt wielu argumentów, że to on powinien grać w pierwszym składzie. Od kilku tygodni znów trwają ożywione spekulacje na temat przyszłości bramki FC Barcelona. Tym razem przyczyną jest nadchodzący powrót do gry Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz wrócił już do treningów i według niektórych medialnych doniesień miałby być gotowy do gry w drugiej połowie kwietnia.

Jeśli ter Stegen miałby grać w Lidze Mistrzów, FC Barcelona musiałaby wyrejestrować z niej Wojciecha Szczęsnego, bo Polak został zarejestrowany za Niemca. Tak stanowią przepisy UEFA, a trzeba pamiętać, że mówimy o kapitanie wicemistrzów Hiszpanii. Jeden z najbardziej wiarygodnych dziennikarzy z Katalonii przekazał najnowsze informacje w tej sprawie.

"Powrót Marca-Andre ter Stegena jest coraz bliżej każdego dnia. Bez wątpienia będzie postrzegany jako jedna z największych wiadomości sezonu w Barcelonie. Kapitan doznał poważnej kontuzji 22 września na stadionie La Ceramica w meczu z Villarreal. Kontuzja doprowadziła do operacji, która praktycznie wykluczyła go z gry do końca sezonu" - czytamy w informacjach przekazanych przez Javiera Miguela na portalu Culemania.com.

Dziennikarz stwierdza jednak, że Szczęsny nie musi obawiać się o miejsce w składzie w najważniejszych spotkaniach sezonu. "Ter Stegen, jeśli już, to dostanie swoje minuty z Villarrealem lub Athletikiem, aby przywitać się z kibicami po długiej przerwie. Niemiec nie zagra w finale Pucharu Króla czy rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA" - dodał bowiem Miguel. To oznaczałoby, że Niemiec nie dokona tego samego, co w poprzednim sezonie w Realu Madryt zrobił Thibaut Courtois.

