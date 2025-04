Nikola Grbić powołuje jeszcze jednego zawodnika. To on pojawi się na zgrupowaniu

Zbliżają się ostateczne rozstrzygnięcia sezonu klubowego 2024/2025. W PlusLidze w sobotę odbędą się kolejne spotkania fazy play-off o awans do półfinału mistrzostw Polski. Do tego za niespełna dwa tygodnie odbędzie się Final Four pucharu Polski. Parę dni temu na ogłoszenie szerokiej listy powołanych na najbliższe rozgrywki reprezentacyjne zdecydował sie Nikola Grbić. Na niej znalazło się 30 graczy, lecz jak wiadomo, w Spale 29 kwietnia w specjalnym celu zjawi się nowy, którego na liście nie było. Reklama

Chodzi o przyjmującego Ślepska Malow Suwałki Antoniego Kwasigrocha, który pojawi się na zgrupowaniu do udziału w treningach. O powołaniu 23-latek pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych swojego klubu.

- Kilka dni temu wieczorem zadzwonił do mnie telefon. Ukazał się bardzo dziwny numer, podpisany Nikola Grbić. Od razu serce mocniej zabiło. To dla mnie duże wyróżnienie i duża szansa na pewno, żeby potrenować z kadrowiczami pod okiem sztabu trenera Grbicia. Bardzo się cieszę. To dla mnie wielka szansa i duże wyróżnienie - powiedział.

- To pokazuje tylko, że nasz sezon jako drużyny był udany, bo przed tym sezonem taki wynik byśmy wzięli w ciemno - dodał Kwasigroch.

Jego Ślepsk Malow Suwałki w minionej kampanii PlusLigi nie zdołał awansować do fazy play-off, do której kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów. W fazie zasadniczej wraz z drużyną zajął 10. miejsce.

Kwasigroch jedynie do udziału w treningach. Sezon klubowy wciąż będzie trwał

Powołanie do udziału w treningach najprawdopodobniej jest ze względu na wciąż trwający sezon klubowy. Poza wcześniej wspomnianymi rozgrywkami do w grze są oczywiście rozgrywki w innych krajach, a także Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Warto zaznaczyć, że wśród czterech drużyn, które wezmą udział w finałowym turnieju w Łodzi (16-18 maja) są dwa polskie zespoły, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz JSW Jastrzębski Węgiel, które stworzą drugą parę półfinałową. Pierwszy półfinał to starcie Halkbanku Ankara z Sir Safety Perugią. Reklama

Termin rozgrywania Ligi Mistrzów "zabierze" możliwość zjawienia się w Spale w pierwszy dzień zgrupowania (29 kwietnia) pięciu zawodnikom. Będą to Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jordan Zaleszczyk, Jakub Popiwczak (wszyscy to zawodnicy Jastrzębskiego Węgla) oraz Kamila Semeniuka (Sir Safety Perugia). Do tego poza wymienionymi dojdą też krótkie urlopy dla innych z powołanych, przez co realny termin pojawienia się na zgrupowaniu nieco się przesunie.

Reprezentacja Polski Nikoli Grbicia rozpocznie od towarzyskiego turnieju Silesia Cup (28-31 maja). Następnie "Biało-Czerwoni" powalczą w Lidze Narodów (pierwszy mecz 11 czerwca z Holandią), aby finalnie przystąpić do ostatniego, jednocześnie najważniejszego wydarzenia w całym nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym, czyli mistrzostw świata na Filipinach (12-28 września).

Reklama Asseco Resovia Rzeszów - Ziraat Bank Ankara. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Nikola Grbić / Marcin Golba/NurPhoto / AFP

Reprezentacja Polski siatkarzy / MIGUEL MEDINA / AFP

Tomasz Fornal / Lukasz Kalinowski/East News / East News