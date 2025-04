Nagła rezygnacja, tuż przed starciem Polki z turniejową "1" o półfinał WTA. Jest komunikat

Katarzyna Kawa przebywa za oceanem od niemal dwóch miesięcy. Polka udała się na tournee po amerykańskich kontynentach już na początku lutego, by poszukiwać cennych punktów do rankingu. Startowała w ITF-ach i Challengerach, budowała swój dorobek. Najcenniejsza zdobycz przyszła w trakcie turnieju WTA 250 w Bogocie. Już wiemy, że "oczka" zgromadzone podczas kolumbijskich zmagań pozwolą jej wrócić do TOP 200 kobiecego zestawienia w grze pojedynczej. A to niemal zagwarantuje jej występ w eliminacjach do Roland Garros.

