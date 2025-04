Kamil Stoch to jeden z najwybitniejszych reprezentantów Polski w skokach narciarskich i choć przez wiele lat sportowe sukcesy były dla niego priorytetem, nie zaniedbał on jednak swojej edukacji. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na kierunku, który otworzył mu drzwi do dalszej kariery w sporcie. I to nawet po zakończeniu kariery skoczka.