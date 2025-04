Dramatyczne wyznanie gwiazdy skoków. Mówi o problemach psychicznych

Anna Hollandt opowiedziała o swoich problemach. "Kwestionowałam swoje życie"

"Gdyby ktoś powiedział małej 6-letniej Annie, że sport, który właśnie zaczęła uprawiać, pewnego dnia doprowadzi ją do kwestionowania swojego życia, nieszczęścia i tak wielkiej wątpliwości co do siebie, że będzie jej aż żal płakać, spojrzałaby na tę osobę z figlarnym uśmiechem i bezczelnie odpowiedziała, że ta osoba opowiada bzdury i oczywiście by jej nie uwierzyła. 22 lata później nadszedł ten moment i musiałam zakończyć sezon przed czasem, ponieważ zdałam sobie sprawę, że popadam w coraz większe problemy psychiczne. Aby im zapobiec lub ich uniknąć, podjęłam ten krok i od tego czasu dużo nad sobą pracuję, zdystansowałam się od świata sportu i cieszę się tym, co życie ma do zaoferowania bez sportu. Mimo to zdałam sobie sprawę, że dla mnie i skoków narciarskich to jeszcze nie koniec, bo głęboko we mnie wciąż płonie płomień" - przekazała na swoim profilu na Instagramie.