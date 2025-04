Fatalna informacja dla polskiego klubu. Ten transfer zmieni układ sił

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że Francis Gusts zostanie zawodnikiem Unii Tarnów. Prezes Kamil Góral wspominał w rozmowie z Interią, że szczegóły wypożyczenia są dogadywane i nic nie wskazywało na to, że temat ostatecznie upadnie. Problemy beniaminka 2. Metalkas Ekstraligi skrzętnie wykorzystał PSŻ Poznań, który sprzątnął rywalowi utalentowanego Łotysza.

Kiedy wydawało się, że Unia lada moment ogłosi wypożyczenie Gustsa, wtedy na jaw wyszły poważne problemy klubu. Najpierw palącym tematem było przygotowanie audytu finansowego, który był wymagany przez Ekstraligę Żużlową w związku z licencją nadzorowaną, która wisi nad klubem. Organ zarządzający pokręcił palcem, wiec w Tarnowie musieli skupić się na gaszeniu tego pożaru. Później do listy problemów doszedł jeszcze opóźniający się start prac na stadionie i kwestie finansowe, które okazały się tu kluczowe.

Unia obecnie musi skupić się na wypłatach dla zawodników pierwszych transz za przygotowanie do sezonu. Jest z tym problem, więc trudno, aby klub nagle znalazł dodatkową kasę na przeprowadzenie wypożyczenia. A taka transakcja przecież kosztuje i to nie mało.

Podwójna korzyść PSŻ-u

Swoją drogą miejscowi działacze nie dość, że osłabili potencjalnego rywala, z którym mogą spotkać się w fazie play-down, to na dodatek wzmocnili skład ciekawym zawodnikiem. Gusts uznawany jest za jednego z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia w żużlu. Jego talent trochę wyhamowały kontuzje, ale w Poznaniu będzie miał szansę się odbudować i regularnie startować. Tego we Wrocławiu nikt by mu nie zagwarantował.