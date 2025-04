Nocna sensacja w USA, mistrzyni nie dała rady. Wielki triumf Rosjanki

Anna Kalinska nie miała najlepszego początku sezonu 2025. Rosjance doskwierały problemy zdrowotne. Z powodu kontuzji musiała się wycofać z Australian Open, przez co straciła sporo punktów do rankingu, bowiem przed rokiem dotarła do ćwierćfinału imprezy. Później przytrafiły się jeszcze kłopoty podczas turnieju WTA 250 w Singapurze, musiała skreczować w półfinale z Ann Li. Po drodze zaliczyła m.in. nieudany epizod podczas tysięcznika w Dubaju, gdzie w poprzednim sezonie docierała do finału. W związku z tym zanotowała spory spadek w rankingu i aktualnie plasuje się na 33. miejscu. Na dobre tory zaczęła powracać tak naprawdę dopiero od Miami. Kontynuacją dobrej passy są zmagania w Charleston.

Reklama