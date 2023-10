Czekali na decyzję gwiazdy. Zawiedli się drugi raz

Hansen zwlekał z przekazaniem decyzji aż do niedzieli (8 października). Dopiero wtedy przekazał gdańszczanom, że odchodzi do PGE Ekstraligi, by się rozwijać. Wybrzeże, czekając na decyzję zawodnika, straciło szansę na transfery Benjamina Basso i Tima Soerensena. Działacze nie czekali jednak bezczynnie i - mając świadomość o zainteresowaniu Włókniarza - szybko sfinalizowali kontrakt Toma Brennana, który w przeciwieństwie do wyżej wymienionych zawodników w przyszłym sezonie nie będzie miał 24 lat, więc menedżer Eryk Jóźwiak mógł go posyłać do boju z rezerwy.